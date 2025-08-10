Психиатр рассказала об обсессивно‑компульсивном расстройстве

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) проявляется навязчивыми мыслями и действиями, рассказал психиатр Медцентра доктора Александровского Алексей Кирюхин.

«Среди детей и подростков чаще встречаются навязчивые мысли о том, что с любимыми людьми, например, с родителями случится что-то плохое, в то время как среди подростков постарше и взрослых больше случаев возникновения навязчивых мыслей на религиозную или сексуальную тему», — пояснил врач «Известиям».

Многие черты характера могут быть похожими на симптомы ОКР, например, склонность перепроверять, закрыта ли дверь перед выходом, выключены ли электроприборы, или искать симметрию на плитке по дороге на работу, ходить по определенным маршрутам, отметил Кирюхин.

В частности, перфекционизм по проявлениям, на первый взгляд, может быть похож на ОКР, добавил эксперт. Но, по его словам, для врачей обычно не составляет трудностей отделить норму от расстройства, так как существуют четкие диагностические критерии ОКР.

«О расстройстве можно говорить только в тех случаях, когда навязчивости отнимают у человека много времени, более одного часа в день, или вызывают выраженный дистресс, выраженное нарушение в личной, семейной, социальной, учебной, профессиональной и других важных сферах жизни», — заключил врач.