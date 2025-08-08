Комиссар ООН по правам человека потребовал остановить захват Газы

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал остановить захват сектора Газа силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«План израильского правительства по полному военному захвату оккупированного сектора Газа должен быть немедленно остановлен. Это противоречит решению Международного суда о том, что Израиль должен как можно скорее положить конец своей оккупации, реализовать согласованное решение о создании двух государств и право палестинцев на самоопределение», — приводит РИА Новости заявление Тюрка.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы «обеспечить периметр безопасности». Он уточнил, что Израиль планирует затем передать ее новому гражданскому правительству.

Тюрк считает, что этот шаг приведет к более массовому насильственному перемещению населения, убийствам, разрушениям и преступлениям. Он призвал Израиль обеспечить беспрепятственную доставку гумпомощи в анклав, а движение ХАМАС — освободить заложников.