Парад планет и сближение Венеры с Юпитером будут видны 11 и 12 августа

Sibnet.ru
Жители России смогут наблюдать в начале следующей недели редкие космические явления: парад шести планет, а также сближение Венеры и Юпитера.

Утром 11 августа планеты Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся на небе в одну условную линию. Это явление называется парадом планет.

Четыре из них (Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн) можно будет рассмотреть и без специальной оптики. Для наблюдения за Нептуном и Ураном потребуется телескоп или мощный бинокль.

«Парад 3–4 планет по одну сторону от Солнца в одно и то же время — довольно частое явление, а выстраивание в ряд пяти или шести объектов происходит значительно реже», — рассказал преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы Пермского Политеха Евгений Бурмистров. 

По его данным, хорошую видимость будут иметь жители Крыма, Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской области, Республики Северного Кавказа. Умеренную — жители Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской областей и Калмыкии.

Только 2–3 планеты можно будет наблюдать в Московской области, Ленобласти, Центральной России и Поволжье. Лучшее время для созерцания — за час до восхода Солнца. 

Венера и Юпитер сблизятся ночью 12 августа, при этом Венера будет ярче. Видеть их можно будет на восточном горизонте перед рассветом, в созвездии Близнецов.

