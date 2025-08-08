Слушателя сыра и собирателя змеиного яда искали в Новосибирске

Слушателя сыра, вулканолога, собирателя змеиного яда и представителей других редких профессий искали работодатели в Новосибирске.

Также среди редких вакансий нашлись запросы на астрофотографа, хироптеролога (ученый, специализирующийся на изучении летучих мышей), коваля (кузнец, подковывающий лошадей), пишет издание Infopro54 со ссылкой на специалистов компании hh.ru.

«Готовность сыра пармезан, который зреет до трех лет, специалисты действительно умеют определять по звуку. <…> Для извлечения звука используют специальный молоточек или постукивают по головке сыра рукой», — пояснила изданию вакансию слушателя сыра основатель сыроварни «Сырное благо» Алёна Харламова.

В Новосибирске работает единственный в стране серпентарий, где добывают змеиный яд для медицинских целей. В обязанности собирателя входит ежедневная дойка гадюк, щитомордников и кобр.

Вулканологи и хироптеролог работают в академических институтах Сибирского отделения РАН, астрофатографы — в местном планетарии. В Новосибирске развит конный спорт, есть конюшни и свой ипподром, там востребованы ковали.