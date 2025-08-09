Западные СМИ связали движущийся к Земле межзвездный объект 3I/ATLAS с предупреждением британского физика Стивена Хокинга о возможно скором вторжении из космоса связали.

«Хокинг, знаменитый физик-теоретик, скончавшийся в 2018 году, предупреждал мир, что контакт с инопланетной жизнью может закончиться катастрофой для человечества», — отмечается в материале британской газеты Daily Mail.

Предсказание Хокинга стали актуальны после того, как американский астроном и профессор Гарвардского университета Авраам Леб выдвинул теорию искусственного происхождения 3I/ATLAS. Он обратил внимание на целый ряд очень маловероятных особенностей движения объекта.

«Инопланетяне, вероятно, намного опередили нас. История встречи развитых рас с более примитивными людьми на этой планете не очень-то радостна, и это был один и тот же вид. Я думаю, нам не стоит спешить», — сказал профессор Хокинг.

3I/ATLAS — лишь третий в истории объект межзвездного происхождения, обнаруженный учеными. Он максимально сблизится с Землей 19 декабря 2025 года. Объект летит со скоростью 220 тысяч километров в час из очень древней звездной системы возрастом более 7 миллиардов лет из так называемого толстого диска Млечного Пути.