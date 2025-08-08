НАВЕРХ

ХК «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхайские Драконы»

ХК
Фото: © t.me/shadragons

Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в КХЛ с 2016 года, сменил название на «Шанхайские Драконы», следует из сообщения на сайте лиги.

«Клуб "Куньлунь Ред Стар" обратился в Лигу с просьбой о смене названия команды в предстоящем сезоне Фонбет КХЛ. "Шанхайские Драконы" (Shanghai Dragons) будут выступать в Санкт-Петербурге на "СКА Арене"», – говорится в сообщении.

Телеграм-канал китайской команды уточнил, что Санкт-Петербург — временное место базирования команды, и по ходу сезона клуб переберется в заявленный в его названии «чарующий и футуристичный» Шанхай. Выбор дракона в качестве символа, в свою очередь, пресс-служба клуба объяснила тем, что это символ силы, удачи и стремления к высшим целям.

«В китайской культуре он — легендарный небесный покровитель Востока. А в России этот образ вызывает уважение и восхищение. Он вам не маскот, а настоящий архетип, который задает стандарт всему клубу», – указано в телеграм-канале клуба.

«Куньлунь Ред Стар» выступал в Континентальной хоккейной лиге с сезона 2016-2017. Команда один раз выходила в плей-офф, в первом же сезоне, где в- первом раунде уступила магнитогорскому «Металлургу» (1–4 в серии).

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.
Спорт #Хоккей
