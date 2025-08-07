МЭР назвало нежелательным курс доллара ниже 75 рублей

Министерство экономического развития России считает стратегическим риском для выполнения национальных целей излишнюю волатильность рубля, говорится в документах Минэкономразвития.

Нежелательный курс доллара — ниже 75 рублей и выше 110 рублей, приводят «Известия» документы министерства. К средним рискам министерство отнесло значение курса американской валюты ниже 85 рублей и выше 100 рублей

Перечь стратегических рисков, который приложен к документу, определяет угрозы выполнения таких национальных целей, как сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия россиян, поддержка семьи.

Кроме того, в список входят реализация потенциала каждого гражданина, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство.