«Ростех» рассказал о мультифакторном ударе «Искандером»

Ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» можно наносить комбинированные удары с разными боевыми частями по одному объекту, что обеспечивает эффект мультифакторного поражения, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» — одно из самых опасных для противника вооружений в зоне СВО, особенно для военных объектов, спрятанных в тылу, сказано в сообщении.

«Один из вариантов его применения — комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остается никаких шансов», — отметила пресс-служба.

Противник испытывает большие трудности с отражением ударов российского комплекса - фактически сбить ракету «Искандера» системы ПВО Украины, в том числе западные комплексы, могут только случайно, уточнили в «Ростехе»

Боеприпас ОТРК летит по непрогнозируемой траектории с большими перегрузками и скоростью — зенитным ракетам просто не хватает энергетики, чтобы его догнать.