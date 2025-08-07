НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Ростех» рассказал о мультифакторном ударе «Искандером»

Источник:
Sibnet.ru
276 0
Комплекс «Искандер-М»
Комплекс «Искандер-М»
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» можно наносить комбинированные удары с разными боевыми частями по одному объекту, что обеспечивает эффект мультифакторного поражения, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» — одно из самых опасных для противника вооружений в зоне СВО, особенно для военных объектов, спрятанных в тылу, сказано в сообщении.

«Один из вариантов его применения — комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остается никаких шансов», — отметила пресс-служба.

Противник испытывает большие трудности с отражением ударов российского комплекса - фактически сбить ракету «Искандера» системы ПВО Украины, в том числе западные комплексы, могут только случайно, уточнили в «Ростехе»

Боеприпас ОТРК летит по непрогнозируемой траектории с большими перегрузками и скоростью — зенитным ракетам просто не хватает энергетики, чтобы его догнать.

Еще по теме
Революция дронов: беспилотники перевернули правила войны
Россия сняла с себя ограничения по ракетам средней дальности
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам ВСУ
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа
Путин заявил о возможности встречи с Зеленским
Мединский заявил об отказе Киева принимать 1 тыс. пленных ВСУ
«Ростех» рассказал о мультифакторном ударе «Искандером»
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
52
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
35
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
35
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
32
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
28
Евросоюз потерял от разрыва с Россией более €1 трлн