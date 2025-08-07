Путин заявил о возможности встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что он не против встречи по поводу мирного урегулирования с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — приводит РИА Новости слова Путина, сказанные им по итогам встречи с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что российская сторона готова к встрече Путина и Зеленского, однако для этого должна быть проведена большая подготовительная работа. При этом на таком мероприятии без ясной повестки в первую очередь настаивает именно Киев.

Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, упоминали о возможности трехсторонней встречи Путина, Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Но Москва оставила этот вариант без комментария и призвала сконцентрироваться на двустороннем саммите РФ — США.