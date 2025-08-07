НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Хоккейный симулятор NHL 26 получил дату релиза

Источник:
Sibnet.ru
200 2
обложка игры NHL 26
Фото: © ea.com

Компания Electronic Arts показала трейлер новой части хоккейного симулятора NHL 26 и назвала дату ее релиза. Согласно информации на сайте разработчика, игра выйдет 12 сентября – только на консолях.

Игрокам обещают большую реалистичность за счет новой технологии ICE-Q 2.0, основанной на позиционных данных NHL EDGE, расширенный арсенал X-Factors из 28 особых, обновленный режим Be A Pro и совершенно новый режим HUT Seasons.

На обложку новой части поместили нападающего «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачака, с завоеванным в минувшем сезоне Кубком Стэнли в руках. Deluxe-издание содержит на обложке сразу трех членов семьи Ткачак: Мэттью, его брата Брэди и их отца Кита.

Выбор EA разочаровал многих российских геймеров, указавших на то, что установивший новый рекорд лиги по заброшенным шайбам Александр Овечкин более достоин быть на обложке игры.

Как и предыдущая часть, NHL 26 будет доступна только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стоимость стандартного издания оценили в 69,99 доллара.


Еще по теме
Видеоигры способны повысить IQ ребенка
2K уволила главу студии-разработчика новой части BioShock
Топ-10 игр для прохождения вдвоем
Ростелеком запустил онлайн-платформу для геймеров
смотреть все
Игры #Консоли
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц