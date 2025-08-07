Хоккейный симулятор NHL 26 получил дату релиза

Компания Electronic Arts показала трейлер новой части хоккейного симулятора NHL 26 и назвала дату ее релиза. Согласно информации на сайте разработчика, игра выйдет 12 сентября – только на консолях.

Игрокам обещают большую реалистичность за счет новой технологии ICE-Q 2.0, основанной на позиционных данных NHL EDGE, расширенный арсенал X-Factors из 28 особых, обновленный режим Be A Pro и совершенно новый режим HUT Seasons.

На обложку новой части поместили нападающего «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачака, с завоеванным в минувшем сезоне Кубком Стэнли в руках. Deluxe-издание содержит на обложке сразу трех членов семьи Ткачак: Мэттью, его брата Брэди и их отца Кита.

Выбор EA разочаровал многих российских геймеров, указавших на то, что установивший новый рекорд лиги по заброшенным шайбам Александр Овечкин более достоин быть на обложке игры.

Как и предыдущая часть, NHL 26 будет доступна только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стоимость стандартного издания оценили в 69,99 доллара.



