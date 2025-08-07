НАВЕРХ
Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа

Источник:
ТАСС
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Россия и США согласовали договоренность о встрече глав двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», — приводит ТАСС слова Ушакова, сказанные им журналистам.

Помощник президента отметил, что сейчас вместе с американцами началась проработка саммита президентов России и США.

«Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано и информируем об этом несколько позже», — отметил Ушаков.

