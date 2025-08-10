НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названы преимущества галечного пляжа над песчаным

Источник:
«Газете.ру»
222 0
Пляж
Фото: © Sibnet.ru

Галечные и песчаные пляжи отличаются не только по комфорту, но и по уровню риска заражения и распространения бактериальных и грибковых инфекций, предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Песчаные пляжи представляют собой пористую среду, способную удерживать органические загрязнения. <...> Мелкие частицы песка создают благоприятные условия для размножения бактерий, таких как кишечная палочка, стафилококки и энтерококки», — сказала Золотарева в интервью «Газете.ру».

При этом, по его словам, галечный пляж на 30–40% чище, поскольку галька не создает условий для длительного удержания влаги и органических остатков, необходимых для развития патогенной флоры.

Золотарева отметила, что любой пляж является источником инфекций, если он загрязнен. Поэтому необходимо отдыхать на оборудованных зонах отдыха и носить пляжную обувь, посоветовала эксперт.

Еще по теме
«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Иркутска во Вьетнам
Двухдневное авиашоу в Мочище: кто выступит и как добраться
В каких случаях можно пересаживаться в самолете
Гравитационные туалеты в российских поездах уйдут в прошлое
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Как кошки выбирают место для сна
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
Вице-президент Microsoft предрек скорую «смерть» мыши и клавиатуры
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев рассказал о боевиках из наркокартелей в рядах ВСУ
Украина и Европа потребовали от России прекращения огня
Российская ПВО за ночь сбила 121 украинский беспилотник
Эксперт перечислил направления наступления российских войск
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

карат11

2+2 сколько будет? Сколько скажут, столько и будет! Вот и весь ВЦИОМ!

Uynachalnica

«Сократилась существенно за три последних года в России доля тех, кому денег даже на продукты не хватает....

Alex B 69

Мда, вот это спец по пропаганде... 😀Отрабатывает на 5 с плюсом.

Egorka72

"Кому война, а кому мать родная"...