Названы преимущества галечного пляжа над песчаным

Галечные и песчаные пляжи отличаются не только по комфорту, но и по уровню риска заражения и распространения бактериальных и грибковых инфекций, предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Песчаные пляжи представляют собой пористую среду, способную удерживать органические загрязнения. <...> Мелкие частицы песка создают благоприятные условия для размножения бактерий, таких как кишечная палочка, стафилококки и энтерококки», — сказала Золотарева в интервью «Газете.ру».

При этом, по его словам, галечный пляж на 30–40% чище, поскольку галька не создает условий для длительного удержания влаги и органических остатков, необходимых для развития патогенной флоры.

Золотарева отметила, что любой пляж является источником инфекций, если он загрязнен. Поэтому необходимо отдыхать на оборудованных зонах отдыха и носить пляжную обувь, посоветовала эксперт.