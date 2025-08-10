ВСУ стали жаловаться на атаки российских Су‑57

Российские силы все чаще атакуют цели внутри Украины группами новейших истребителей пятого поколения Су-57, несущими крайне опасное оружие, пишет польское издание GeekWeek со ссылкой на украинских военных.

«Украинская армия жалуется на то, что Россия все чаще атакует линию фронта и военные объекты в глубине страны, используя свой парк современных истребителей Су-57. До сих пор эти самолеты применялись спорадически», — пишет военный обозреватель издания Филип Мельчарек.

Истребитель Су-57 Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Теперь, по его словам, ситуация изменилась. При этом Су-57 используют самые современные системы вооружений. Речь, в частности, идет о новейших маневрирующих ракетах Х-69, от которых защититься украинцам крайне сложно, отметил обозреватель.

Мельчарек добавил, что появилась информация об оснащении Су-57 гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал». Эта ракета развивает скорость до 10 Махов и имеет дальность до 2 тысяч километров. Россия ранее применяла их только с истребителей МиГ-31К.

«Это очень плохая новость для украинской армии, поскольку нейтрализовать ракету «"Кинжал" крайне сложно», — заключил обозреватель.