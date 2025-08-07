НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мединский заявил об отказе Киева принимать 1 тыс. пленных ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
474 5
Глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский
Глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский
Фото: Дмитрий Алексеев/ООГО «РВИО» / CC BY-SA 3.0

Киев отказался принимать 1 тысячу пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обменов с Россией, из-за этого тяжело шел второй этап обмена, а третий еще не начался, сообщил глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

«1 тысяча пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — написал Мединский в своем телеграм-канале.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц.

В ноябре прошлого года представитель российского МИДа Мария Захарова уже обвиняла Украину в саботаже процесса обмена военнопленными. По ее словам, Россия предлагала вернуть 935 военнопленных, но Киев согласился забрать лишь 279.

Еще по теме
Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа
Президенты России и США встретятся в ближайшее время
Трамп счел встречу Путина и Уиткоффа чрезвычайно продуктивной
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Российские процессоры «Байкал» оказались дороже Intel и AMD
Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине
Обсуждение (5)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

c2h5oh76

Вот это наказал: Индия и Россия подписали протокол о расширении промышленного сотрудничества6 августа...

pepelmetal

И потом доллар по 200 сразу, а там и до Гренландии не далеко😂

velam

Делать нечего еще с компом разговаривать, мышкой нажал куда надо и все.

vad7958

Где это у нас предлагают 100 тыс. рублей врачам?А так да в основном терапевты только остались в поликлинниках...Узких...