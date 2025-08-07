Мединский заявил об отказе Киева принимать 1 тыс. пленных ВСУ

Киев отказался принимать 1 тысячу пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обменов с Россией, из-за этого тяжело шел второй этап обмена, а третий еще не начался, сообщил глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

«1 тысяча пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — написал Мединский в своем телеграм-канале.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц.

В ноябре прошлого года представитель российского МИДа Мария Захарова уже обвиняла Украину в саботаже процесса обмена военнопленными. По ее словам, Россия предлагала вернуть 935 военнопленных, но Киев согласился забрать лишь 279.