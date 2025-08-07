Съемки «Бэтмена 2» начнутся 1 января 2026 года

Съемки второй части нуарной саги Мэтта Ривза о бэтмене стартуют 1 января 2026 года. К своим героям вернется весь основной каст.

Фильм снимут на студии Warner Bros. Leavesden в Лондоне. Сейчас руководители проекта нанимают специалистов по дизайну, арт-директору, координации трюков, костюмам, гриму, освещению, визуальным эффектам и планированию постпродакшена, сообщает портал Productionlist.com.

Роль Брюса Уэйна во второй части снова исполнит Роберт Паттинсон. Также к своим героям вернутся Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (Альфред), Джеффри Райт (комиссар Гордон) и Зои Кравиц (Женщина-кошка).

Сиквел расскажет о постепенном восстановлении Готэма после разрушительного наводнения, вызванного Загадочником в первой части. Премьера «Бэтмена 2» запланирована на 1 октября 2027 года.

Первая часть вышла в прокат 1 марта 2022 года и собрала по всему миру более 722 миллионов долларов. Фильм получил 85% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.



