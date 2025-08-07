Связанных с СВО студентов назвали «почетно-проблемным контингентом»

Студентов, поступающих в вузы благодаря льготам для членов семей участников СВО, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской назвал «почетно-проблемным контингентом».

«Стараемся минимизировать отчисления. Они есть, но носят личный характер. Справляемся, поднимаем тех, кто не отстал, доучиваем. Это наш долг», — сказал Рудской в пресс-центре ТАСС в ходе круглого стола руководителей вузов.

Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин признал, что у таких студентов средний балл «чуть ниже», чем по общему конкурсу, но в целом люди «конкурируют».

В 2025 году в лучшие российские вузы по квотам поступили почти 3 тысячи участников СВО и их детей. Это в полтора раза больше, чем год назад. «По данным авторов исследования, 83% зачисленных не поступили бы без квоты — они прошли без экзаменов или набрали меньше баллов, чем им понадобилось бы по общему конкурсу», — пишет Daily Storm.

23 мая президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий детям участников СВО поступать в вузы по отдельной квоте. Она составляет не менее 10% от числа бюджетных мест. В 2024 году вузы приняли по квоте 15 тысяч человек. В 2025 году для них выделено уже более 50 тысяч мест.







