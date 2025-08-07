Китаянка вышла из комы, услышав о зачислении в университет

Абитуриентка вышла из комы в Китае после того, как отец зачитал ей письмо о ее приеме в университет. Девушка провела без сознания восемь дней.

Цзян Чэннань из провинции Хенань почувствовала недомогание сразу после сдачи вступительного экзамена. Она обратилась за медицинской помощью с жалобой на высокую температуру и ощущение стеснения в груди, пишет South China Morning Post.

Врачи нашли у нее фульминантный миокардит. Такой диагноз может привести к смерти. Основными причинами заболевания считаются вирусные инфекции, стресс и неправильный образ жизни. В больнице 18-летняя Цзян впала в кому.

На восьмой день отец девушки получил письмо о ее зачислении в вуз и пришел в больницу, чтобы зачитал его дочери. После этого отец заметил, что у девушки дрогнули веки. На следующий день она пришла в себя.

Врачи сообщили, что сердечная функция у девушки полностью восстановилась, а состояние стабильное. Причина ее быстрого пробуждения остается неизвестной, при этом медики назвали Цзян «счастливицей и чудом».



