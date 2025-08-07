НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Китаянка вышла из комы, услышав о зачислении в университет

Источник:
South China Morning Post
205 0

Абитуриентка вышла из комы в Китае после того, как отец зачитал ей письмо о ее приеме в университет. Девушка провела без сознания восемь дней.

Цзян Чэннань из провинции Хенань почувствовала недомогание сразу после сдачи вступительного экзамена. Она обратилась за медицинской помощью с жалобой на высокую температуру и ощущение стеснения в груди, пишет South China Morning Post.

Врачи нашли у нее фульминантный миокардит. Такой диагноз может привести к смерти. Основными причинами заболевания считаются вирусные инфекции, стресс и неправильный образ жизни. В больнице 18-летняя Цзян впала в кому.

На восьмой день отец девушки получил письмо о ее зачислении в вуз и пришел в больницу, чтобы зачитал его дочери. После этого отец заметил, что у девушки дрогнули веки. На следующий день она пришла в себя.

Врачи сообщили, что сердечная функция у девушки полностью восстановилась, а состояние стабильное. Причина ее быстрого пробуждения остается неизвестной, при этом медики назвали Цзян «счастливицей и чудом».


Еще по теме
Врач описал пагубное действие электронных сигарет
Жесткий дефицит врачей зафиксирован в Сибири
Диетолог рассказала об опасности пищевых красителей
Врач объяснила вред привычки сидеть нога на ногу
смотреть все
Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Российские процессоры «Байкал» оказались дороже Intel и AMD
Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Президенты России и США встретятся в ближайшее время
Трамп счел встречу Путина и Уиткоффа чрезвычайно продуктивной
Измазавшие ядом машину подростки готовили убийство военного
Фигуристка Александра Трусова стала мамой
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц