Число пенсионеров в России сократилось до 40,8 млн человек

Число пенсионеров в России на 1 июля 2025 года снизилось до 40,8 миллиона человек, в январе их было на 360 тысяч больше, следует из данных системы Социального фонда.

Среди пенсионеров более 7,6 миллиона человек продолжают работать (8,21 миллиона в 2024 году). Пенсию по инвалидности получают почти 2,3 миллиона жителей, а по случаю потери кормильца — почти 1,45 миллиона, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Число пенсионеров в России последовательно снижается с 2018 года — после начала пенсионной реформы в 2019 году, когда пенсионный возраст вырос для мужчин до 65, для женщин — до 60 лет. Сокращению количества пенсионеров также способствовала пандемия коронавируса.

Рост наблюдался только по итогам 2024 года, когда год к году численность пенсионеров выросла на 90 тысяч.



