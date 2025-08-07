НАВЕРХ
Мел Гибсон снимет продолжение фильма «Страсти Христовы»

the wrap
кадр из фильма "Страсти Христовы" (реж. Мел Гибсон)
Фото: © lionsgate

Оскароносный режиссер Мел Гибсон снимет продолжение своего культового фильма «Страсти Христовы». Премьера назначена на весну 2027 года.

Сиквел получил название «Воскресение Христа» и будет разбит на две части, которые выйдут в прокат с разницей в 40 дней: 26 марта и 6 мая, сообщает The Wrap.

«Для многих людей по всему миру "Воскресение Христа" — самое ожидаемое кинособытие целого поколения. Это впечатляющий и невероятно эпичный фильм, который оставит кинозрителей по всему миру затаившими дыхание», — цитирует издание главу дистрибьюторской компании Lionsgate Motion Picture Group Адама Фогельсона.

Главную роль, как и в оригинальной картине, сыграет Джеймс Кэвизел. Дата премьеры первой части «Воскресения Христа» – 26 марта – выбрана неслучайно, на этот день в 2027 году выпадает Страстная пятница.

Фильм «Страсти Христовы» вышел в 2004 году и при бюджете 30 миллионов долларов собрал в США 370 миллионов и более 610 миллионов по всему миру. Долгое время картина удерживала звание самого кассового фильма с рейтингом R в американском прокате, пока в 2024 году не вышел «Дэдпул и Росомаха», заработавший дома 636 миллионов.

