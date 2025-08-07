Президенты России и США встретятся в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне.

«Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе», — сообщил один из собеседников газеты. После этого он намерен трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказали изданию два источника.

По их словам, Трамп раскрыл эти планы в разговоре с европейскими лидерами в среду. «В будущих встречах участвовали бы лишь трое лидеров, без каких-либо их европейских коллег», — уточнили источники.

Ранее Трамп заявил, что у его спецпосланника Стивена Уиткоффа прошли чрезвычайно продуктивные переговоры с Путиным, на которых, по его словам, был достигнут большой прогресс.

При этом президент США даже не упомянул о возможности введения санкций против России его партнеров.