Трамп счел встречу Путина и Уиткоффа чрезвычайно продуктивной

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа была очень продуктивной, на ней достигнут большой прогресс, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мой спецпосланник Стив Уиткофф только что провел чрезвычайно продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых из наших европейских союзников», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, «все согласны с тем, что война должна прекратиться, и мы будем работать над этим в последующие дни и недели».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил , что российская сторона передала Трампу некоторые сигналы по украинскому вопросу, получив соответствующие сигналы от Белого дома.

Трамп 14 июля заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей по урегулированию вокруг Украины, после чего вводит санкции против России и ее торговых партнеров.

Позднее он сократил срок до 10 дней. Срок ультиматума истекает в пятницу, 8 августа.