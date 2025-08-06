Китай заявил о решающем этапе в урегулировании кризиса на Украине

Урегулирование украинского кризиса с началом переговоров Москвы и Киева вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Россия и Украина начали переговоры, сделав важный шаг вперед. В настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап», — приводит РИА Новости заявление Ван И.

В среду Ван И провел телефонный разговор с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. Стороны, в частности, обсудили урегулирование конфликта на Украине.

Глава МИД отметил, что консенсус по политическому урегулированию из шести пунктов, который Китай и Бразилия представили в мае 2024 года, сыграл позитивную роль в деэскалации кризиса.

Этот план получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу «Друзья мира» по урегулированию украинского кризиса.