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Китай заявил о решающем этапе в урегулировании кризиса на Украине

Источник:
РИА Новости
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Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
Фото: Dati Bendo / CC BY 4.0

Урегулирование украинского кризиса с началом переговоров Москвы и Киева вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Россия и Украина начали переговоры, сделав важный шаг вперед. В настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап», — приводит РИА Новости заявление Ван И.

В среду Ван И провел телефонный разговор с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. Стороны, в частности, обсудили урегулирование конфликта на Украине.

Глава МИД отметил, что консенсус по политическому урегулированию из шести пунктов, который Китай и Бразилия представили в мае 2024 года, сыграл позитивную роль в деэскалации кризиса.

Этот план получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу «Друзья мира» по урегулированию украинского кризиса.

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Политика #Мир
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