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Питбайкам запретят выезжать на дороги общего пользования

Источник:
Sibnet.ru
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Питбайк
Фото: Tlusťa

Власти подготовили изменения в ПДД, которыми запретят выезжать на дороги общего пользования на питбайках — мини-мотоциклах, предназначенных для езды по бездорожью, обучения и трюков

Питбайки не должны допускаться до дорожного движения, как и эндуро и кроссовые мотоциклы, заявили газете «Коммерсантъ» в МВД России. За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тысяч рублей.

Питбайки — это мини-мотоциклы для езды по бездорожью, обучения и трюков. Они продаются как спортинвентарь, не имеют документов, не регистрируются в ГИБДД и де-юре не являются транспортными средствами.

У питбайков часто нет фар, указателей поворота и зеркал заднего вида. В последние годы такие мотоциклы стали популярны у подростков, выезжающих кататься по обычным дорогам.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения, МВД за шесть месяцев 2025 года зарегистрировало 288 ДТП, в которых дети управляли питбайками. В этих авариях погибли 10 детей и 235 получили ранения.

Продажи питбайков в России выросли вместе с«детской» аварийностью
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funkit

Это вам не в тапки срать и под кровать прятать!!

pepelmetal

И потом доллар по 200 сразу, а там и до Гренландии не далеко😂

vad7958

Где это у нас предлагают 100 тыс. рублей врачам?А так да в основном терапевты только остались в поликлинниках...Узких...

mosquito__2010

получается что суды куплены и это форменный правовой беспредел.ну кто в адеквате будет верить современной...