Питбайкам запретят выезжать на дороги общего пользования

Власти подготовили изменения в ПДД, которыми запретят выезжать на дороги общего пользования на питбайках — мини-мотоциклах, предназначенных для езды по бездорожью, обучения и трюков

Питбайки не должны допускаться до дорожного движения, как и эндуро и кроссовые мотоциклы, заявили газете «Коммерсантъ» в МВД России. За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тысяч рублей.

Питбайки — это мини-мотоциклы для езды по бездорожью, обучения и трюков. Они продаются как спортинвентарь, не имеют документов, не регистрируются в ГИБДД и де-юре не являются транспортными средствами.

У питбайков часто нет фар, указателей поворота и зеркал заднего вида. В последние годы такие мотоциклы стали популярны у подростков, выезжающих кататься по обычным дорогам.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения, МВД за шесть месяцев 2025 года зарегистрировало 288 ДТП, в которых дети управляли питбайками. В этих авариях погибли 10 детей и 235 получили ранения.