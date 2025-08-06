Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф завершили встречу, сообщила пресс-служба Кремля.

Беседа российского лидера и посланника главы Белого дома продолжалась около трех часов. На переговорах присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Это был пятый визит Уиткоффа в Россию в этом году.

Путин Уиткофф на встрече обсудили украинский кризис, сообщил Ушаков.

«Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — приводит РИА Новости слова Ушакова.

Путин передал некоторые сигналы США по украинскому вопросу. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа

«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», — добавил Ушаков.

Ультиматум Трампа

Уиткофф прилетел в Москву за несколько дней до истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа.

Накануне президент США заявил, что продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.

Трамп поначалу отвел России 50 дней на урегулирование конфликта, но потом сократил дедлайн до 10 дней. Срок этого ультиматума истекает в пятницу, 8 августа.

Если прогресс на переговорах не будет достигнут, глава Белого дома пригрозил ввести новые санкции против России и ее торговых партнеров.