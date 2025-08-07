Как вывести пятна и не испортить джинсы

Посадить пятно на любимые джинсы — дело обычное. В принципе, пятна можно вывести с любой ткани, но отстирать джинсы — особая задача. Если не знать нюансы денима, обычными способами чистки можно добиться обратного эффекта — «закрепить» пятно в ткани.

Джинсы недаром были придуманы как рабочая одежда. Они шьются из денима — это плотный и прочный материал. Но джинсовая ткань имеет особенность: при слишком усердной борьбе с пятном она может истончиться или полинять. Это нужно учитывать прежде всего.

Второе правило — не следует сразу затирать загрязнение водой. Особенно это касается жирных пятен. Жир отталкивает воду.

Третье правило — загрязнение нужно удалить до стирки. Если отправить в машинку джинсы с невыведенным пятном, уничтожить его потом будет гораздо сложнее.

Перед чисткой джинсов нужно определить характер загрязнения. От этого будет зависеть тактика борьбы с пятном.

Удаление жирного пятна

Выводить жирные пятна с джинсов сложно, но можно. Главное, не торопиться засовывать любимые штаны в стиралку.

Если пятно свежее, нужно попытаться «вытянуть» жир из джинсовой ткани. Для этого подойдет бумажное полотенце. Им следует промокать место загрязнения. Затем засыпать пятно содой, тальком или детской присыпкой и оставить на несколько часов.

Потом использовать средство для мытья посуды. Оно специально создано для расщепления жира. Нанести несколько капель на пятно, добавить немного воды и аккуратно тряпочкой «пройтись» по месту загрязнения.

Удаление крови

Чтобы вывести с джинсов свежее пятно, нужно также промокнуть бумажной салфеткой или мягкой тканью, чтобы впитать кровь. Затем растворить одну чайную ложку соли в стакане холодной воды. Намочить этой жидкостью тряпочку и ей протереть пятно до его полного уничтожения. Эту процедуру нужно провести с двух сторон ткани.

Если пятно крови высохло на джинсах, нужно замочить джинсы в холодной воде, растворив в ней несколько ложек соли. Ни в коем случае нельзя использовать для этого теплую воду. Она только закрепит пятно.

Застарелые следы крови поможет вывести перекись водорода. Ее нужно нанести на пятно, а затем промыть водой. При необходимости процедуру следует повторить.

Удаление пятен от вина

Свежее пятно от вина тоже нужно тщательно промокнуть бумажным полотенцем. Затем засыпать солью и оставить на несколько минут. Потом нанести 9-процентный столовый уксус, смешанный с небольшим количеством жидкого моющего средства, оставить на несколько часов и промыть водой.

Для борьбы с пятном из красного вина, как ни странно, подойдет белое вино. Они нейтрализует друг друга. После процедуры место загрязнения следует промыть холодной водой.

Удаление пятен от травы

Если после отдыха на природе на джинсах остались пятна от травы, сначала место загрязнения нужно очистить от земли и кусочков травы щеткой. Затем с помощью губки, намыленной хозяйственным мылом, промыть пятно в холодной воде.

Если травяное пятно успело въесться в джинсы, подойдет нашатырный спирт. Чайную ложку нужно развести в стакане воды и нанести жидкость на загрязненный участок. Через 20 минут пятно смочить горячей водой с хозяйственным мылом и выдержать еще столько же.

Хорошо удаляют въевшиеся пятна от травы средства для стирки с энзимами и специальные пятновыводители.

Удаление краски

Как отстирать джинсы от краски? Здесь все зависит от типа краски. Если на джинсы попала масляная, которой чаще всего красят скамейки, первым делом ее нужно механически аккуратно по максимуму удалить с поверхности ткани. Потом смешать растительное масло с солью, нанести на пятно, оставить на 30 минут, а затем промыть теплой водой с хозяйственным мылом.

Если масляная краска успела высохнуть, нужно приобрести специальный разбавитель. Привести им краску в пластичное состояние и затем применить вышеуказанный способ.

Свежую краску на водной основе нужно сначала хорошо промыть водой. Затем щеточкой с хозяйственным мылом прочистить место загрязнения и вновь промыть водой.

Водоэмульсионную краску поможет удалить спирт, в том числе в виде водки. Нужно смочить им место загрязнения на джинсах и дать 10-20 минут на то, чтобы он впитался. Затем тряпочкой аккуратно удалить загрязнение и потом тщательно промыть это место водой с использованием хозяйственного мыла.