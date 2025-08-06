MAX будут предустанавливать на новые смартфоны

Мессенджер MAX, выпущенный компанией VK в 2025 году, будет в обязательном порядке предустанавливаться на новые смартфоны с 1 сентября. Такое требование содержится в подписанном президентом законе от 24 июня текущего года, но внимание на него СМИ обратили только сейчас.

Комментарий юриста Александра Хаминского об обязательной предустановке MAX опубликовало 6 августа РИА Новости, после чего эта информация была растиражирована другими российскими СМИ.

«С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом», – цитирует Хаминского РИА Новости.

Речь идет о федеральном законе «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подписанного Владимиром Путиным еще 24 июня.

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В этом документе, среди прочего, прописано изменение в закон «О защите прав потребителей», касающееся технически сложных товаров с предварительно установленным софтом.

В новой редакции закона в обязательный перечень предварительно установленных программ включен и национальный мессенджер. Это требование вступает в силу с 1 сентября 2025 года.