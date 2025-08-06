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Вице-президент Microsoft предрек скорую «смерть» мыши и клавиатуры

Источник:
Sibnet.ru
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Оптика Росетеком
Фото: © Sibnet.ru

Вице-президент корпорации Microsoft Дэвид Уэстон предрек ненужность мыши и клавиатуры для будущих версий Windows. Своим видением развития операционной системы он поделился в корпоративном видео, опубликованном на официальной ютуб-канале Windows.

Уэстон считает, что уже к 2030 году привычные средства ввода данных будут замещены технологиями на базе искусственного интеллекта, внедрение которых началось уже в Windows 11, где появился виртуальный ассистент Copilot.

«Мир манипуляций мышкой и набора текста будет казаться таким же чуждым, как для поколения Z использование MS-DOS», – заявил Уэстон.

На смену мыши и клавиатуры, по мнению Уэстона, придут голосовые команды, которые, возможно, появятся уже в Windows 12. Такой вид взаимодействия с компьютером, способным в будущем будет видеть и слышать то же, что и человек, вице-президент Microsoft считает гораздо более естественной формой «общения».

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funkit

Это вам не в тапки срать и под кровать прятать!!

pepelmetal

И потом доллар по 200 сразу, а там и до Гренландии не далеко😂

Удавиков

санду похлеще наркомана узурпировала власть и суды

vad7958

Где это у нас предлагают 100 тыс. рублей врачам?А так да в основном терапевты только остались в поликлинниках...Узких...