Вице-президент Microsoft предрек скорую «смерть» мыши и клавиатуры

Вице-президент корпорации Microsoft Дэвид Уэстон предрек ненужность мыши и клавиатуры для будущих версий Windows. Своим видением развития операционной системы он поделился в корпоративном видео, опубликованном на официальной ютуб-канале Windows.

Уэстон считает, что уже к 2030 году привычные средства ввода данных будут замещены технологиями на базе искусственного интеллекта, внедрение которых началось уже в Windows 11, где появился виртуальный ассистент Copilot.

«Мир манипуляций мышкой и набора текста будет казаться таким же чуждым, как для поколения Z использование MS-DOS», – заявил Уэстон.

На смену мыши и клавиатуры, по мнению Уэстона, придут голосовые команды, которые, возможно, появятся уже в Windows 12. Такой вид взаимодействия с компьютером, способным в будущем будет видеть и слышать то же, что и человек, вице-президент Microsoft считает гораздо более естественной формой «общения».