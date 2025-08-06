Станислав Черчесов станет главным тренером ФК «Ахмат»

Бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов заменит Александра Сторожука на посту главного тренера ФК «Ахмат», сообщил гендиректор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
«И у Черчесова, и у нас амбициозные планы — выигрывать в каждом матче, показывать красивую и зрелищную игру», — цитирует Айдамирова издание «Спорт-Экспресс».
Прежний тренерский штаб «Ахмата» во главе со Старожуком был отправлен в отставку после четырех поражений команды на старте сезона: клуб проиграл «Рубину», ЦСКА и махачкалинскому «Динамо» в Премьер-Лиге и «Зениту» в групповом этапе Кубка России.
Черчесов был безработным последние полгода после того, как 27 января 2025 года покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей в Лиге наций УЕФА, пять из которых проиграла и один раз сыграла вничью.
С 2016 по 2021 годы Черчесов возглавлял сборную России, которая под его наставничеством добилась лучшего результата в истории, дойдя до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.