НАВЕРХ

Станислав Черчесов станет главным тренером ФК «Ахмат»

Источник:
«Спорт-Экспресс»
166 1
Фото: © Казахстанская федерация футбола

Бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов заменит Александра Сторожука на посту главного тренера ФК «Ахмат», сообщил гендиректор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

«И у Черчесова, и у нас амбициозные планы — выигрывать в каждом матче, показывать красивую и зрелищную игру», — цитирует Айдамирова издание «Спорт-Экспресс».

Прежний тренерский штаб «Ахмата» во главе со Старожуком был отправлен в отставку после четырех поражений команды на старте сезона: клуб проиграл «Рубину», ЦСКА и махачкалинскому «Динамо» в Премьер-Лиге и «Зениту» в групповом этапе Кубка России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Спартак» купил игрока за рекордную сумму

Черчесов был безработным последние полгода после того, как 27 января 2025 года покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей в Лиге наций УЕФА, пять из которых проиграла и один раз сыграла вничью.

С 2016 по 2021 годы Черчесов возглавлял сборную России, которая под его наставничеством добилась лучшего результата в истории, дойдя до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.


Еще по теме
ФК «Спартак» приобрел Фернандеша за рекордную сумму
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
Футбольный симулятор EA Sports FC 26 получил дату релиза
Легенда «Реала» Лука Модрич перешел в «Милан»
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд
22.07.2025 15:35
Открытие Московской олимпиады-80
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
19.07.2025 00:18
Схема мест проведения чемпионатов мира по футболу
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
13.07.2025 00:27
Вокруг спорта
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Спортзал
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
28.07.2025 07:42
Российская теннисистка Мирра Андреева
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
27.04.2025 12:59
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп назвал имя своего преемника
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Чемезов пообещал производство трех лайнеров в 2026 году
Более сотни городов России оказались под угрозой исчезновения
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

funkit

Это вам не в тапки срать и под кровать прятать!!

pepelmetal

И потом доллар по 200 сразу, а там и до Гренландии не далеко😂

Удавиков

санду похлеще наркомана узурпировала власть и суды

vad7958

Где это у нас предлагают 100 тыс. рублей врачам?А так да в основном терапевты только остались в поликлинниках...Узких...