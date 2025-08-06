Цены на бьюти-услуги за год выросли на 14%

Подорожание оборудования и расходных материалов за год привели к росту цен на бьюти-услуги в России на 14%. При этом косметологическая индустрия наращивает количество клиентов за счет мужчин.

Средний чек при за посещение салонов красоты и косметологические услуги за первые полгода 2025 года достиг 2,2 тысячи рублей, прибавив 14% к первому полугодию прошлого года, следует из данных сервиса платежей T-Pay.

По данным «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в январе-июле средний чек вырос на 14% и составил 2,1 тысячи рублей, пишет «Коммерсант». В период с 2023 по 2024 год средний чек показал прирост 7%.

Участники рынка связывают рост цен с увеличением издержек: подорожали расходные материалы, оборудование, IT-решения для бизнеса, коммунальные услуги, аренда. С мая 2025 года на многие виды импортной косметики и средства для инъекционной косметологии повысились ввозные пошлины с 20% до 35%.

Притоку клиентов способствует увеличение числа бьюти-блогеров, рекламирующих отдельные процедуры, и активное вовлечение в сегмент мужчин, считает руководитель броубара «Бровинчи» Вероника Мальгина.



