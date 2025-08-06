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Ради экономии 72% россиян закупаются в магазинах фиксированных цен

Источник:
ТАСС
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Более 70% россиян периодически делают покупки в магазинах фиксированных цен (дискаунтерах), более половины из них делают это в целях экономии, следует из данных опроса сервиса ЮКassa (компания ЮMoney). 

Оборот магазинов с фиксированными ценами в первой половине июля 2025 года вырос на 71% относительно аналогичного периода 2024 года. Чеков стало на 55% больше, в среднем они выросли на 10% и составили 4051 рубль, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса.

Дискаунтеры время от времени посещают 59% опрощенных, 13% делают это регулярно. Треть покупателей тратит в среднем до одной тысячи рублей, 22% — одну-две тысячи в месяц. Остальные опрошенные тратят больше двух тысяч в месяц, а 9% — более 10 тысяч рублей.

Небольшую экономию находят в дискаунтерах 36% респондентов, 22% считают экономию значительной. Бытовую химию покупает 51%, продукты питания — 50%. Аксессуары приобретают 38%, посуду и кухонные принадлежности — 37% респондентов.

У половины опрошенных низкие цены вызывают сомнения в качестве товаров. Также минусом респонденты считают ограниченный выбор товаров и брендов, и то, что низкие цены провоцируют на импульсивные покупки.

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