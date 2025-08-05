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Платежный баланс Украины показал исторический антирекорд

Источник:
Forbes Ukraine
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Платежный баланс Украины в июне 2025 года показал исторический антирекорд с дефицитом в 5,1 миллиарда долларов, следует из данных украинской статистики.

Ситуация с платежным балансом Украины, фиксирующим разницу между экспортом и импортом, продолжает ухудшаться. В июне зафиксирован исторический антирекорд – минус 5,1 миллиарда долларов, приводит Forbes Ukraine данные статистики.

Эксперты отмечают, что такая тенденция была ожидаемой, так как рост торговых дефицитов наблюдался ранее. При этом импорт ускоряется на фоне замедления внутреннего спроса.

Государственная служба статистики страны в мае сообщала, что отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в первом квартале 2025 года выросло на 57,7% в годовом исчислении — до 8,515 миллиарда долларов с 5,399 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта за три месяца текущего года составил 0,54. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 0,66.

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