Проснувшиеся вулканы Камчатки. СПРАВКА

Сильнейшее землетрясение, которое произошло на Камчатке 30 июля, разбудило семь вулканов. Такое произошло впервые за почти 300 лет.

«Мы стали свидетелями крайне редкого явления, которое можно назвать парадом вулканических извержений. Последний раз нечто подобное происходило в 1737 году — тогда на Камчатке также произошло мощное землетрясение», — сказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров ТАСС.

Сейчас активность проявляют Безымянный, Камбальный, Карымский, Ключевской, Крашенинников, Мутновский и Авачинский вулканы. Из них три находились в покое до сейсмособытия, а четверо иногда извергались.

На Камчатке самая высокая концентрация вулканов на Земле. По разным источникам, их количество от 160 до 300 и выше, действующих — от 29 до 36. Разность данных объясняется различием классификационных признаков, по которым горы вулканического происхождения определяют как вулканы, и критериями оценки их активности.

Крашенинникова

Вулкан Крашенинникова входит в состав Восточного вулканического пояса Камчатки. Расположен на территории Кроноцкого заповедника, в 13 километрах от одноименного озера. Назван в честь русского ученого, исследователя Сибири и Камчатки Степана Крашенинникова.

Абсолютная высота — 1856 метров. Относится к стратовулканам — то есть вулканам, имеющим коническую форму и сложенным множества затвердевших слоев лавы, тефры и вулканического пепла. Извергаемая лава вязкая и густая, благодаря чему она застывает прежде, чем успевает далеко распространиться.

Фото: © Артем Шелдовицкий

Вулкан Крашенинникова пробудился утром 3 августа. Это первое извержение, которое наблюдают ученые. До этого последний лава из этого вулкана извергалась в 1463 году.

Сейчас на нем фиксируются сразу два типа извержений — вершинное и срединное. Выбросы пепла из Крашенинникова имеют высоту 5-6 километров. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

Ключевской

Ключевской вулкан, или Ключевская Сопка — самый высокий активный стратовулкан в Евразии. Его извержения известны с 1697 года.

Высота варьирует от 4688 до 4754 метров над уровнем моря. Возраст — приблизительно 7 тысяч лет. Расположен в 60 километрах западнее Камчатского залива. Рядом расположены поселки Ключи и Козыревск.

Фото: © Юрий Демянчук, ИВиС ДВО РАН

«Пламя, которое внутри ее сквозь расщелины было видимо, устремлялось иногда вниз, как огненная река, с ужасным шумом. В горе слышен был гром, треск, и будто сильными мехами раздувание, от которого все ближние места дрожали. Особливый страх был жителям в ночное время, ибо в темноте все слышнее и виднее было», — писал Крашенинников об извержении 1737 года.

Сейчас продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. Фонтанирование лавы в кратере почти непрерывное. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 километров.

Авачинский

Авачинская Сопка, или Авачинский, или Горелая Сопка — действующий вулкан, один из наиболее часто посещаемых вулканов на Камчатке. Расположен в 27-30 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского.

Абсолютная высота — 2741 метр. Имеет сложную постройку типа Сомма-Везувий, то есть вулкан в вулкане. Современный вид приобрел 11 тысяч лет назад в результате извержения. Предыдущая высота вулкана составляла приметно 4600 метров.

Фото: © Алексей Слепцов, Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Авачинский первым отреагировал на землетрясение 30 июля. Над его кратером поднялись парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, рассказал Озеров.

Безымянный

Действующий вулкан Безымянный расположен в центре Ключевской группы вулканов, вблизи Ключевской Сопки. Современный вулкан сформировался около 5,5 тысячи лет назад.

Считался потухшим до 1956 года, когда произошло извержение, позже названное «направленным взрывом» — вертикальным выбросом колоссальной силы. Энергия извержения составила около 3 миллиардов тонн в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо с мощностью крупной термоядерной бомбы. Пепел поднимался на 40 километров. Высота Безымянного снизилась с 3075 метров до 2882 метров.

Фото : © Д. Гуменюк, Д. Булгаков, А. Залетин, KVERT ИВиС ДВО РАН

Жителей поселка Ключа спасло географическое расположение: он находился на юго-западе от вулкана, а раскаленная река полилась на восток.

Последнюю большую активность проявил 24 апреля 2025 года. Произошло не менее пяти пепловых выбросов за несколько часов, в том числе на высоту до 11 километров. В четырех поселках зафиксировано выпадение вулканического пепла.

Камбальный

Камбальная Сопка — самый южный действующий вулкан Камчатки. Расположен у побережья Охотского моря. Это конусовидный стратовулкан высотой 2161 метр над уровнем моря.

Название вулкан получил от первопроходцев-казаков, назвавших его по одноименной реке Камбальной, а сама река получила это имя в связи с обилием рыбы камбалы в приустьевой части моря.

В поселке Озерная эпизодически слышен гул и раскаты со стороны вулкана Камбального. Высока вероятность того, что и он вошел в стадию извержения, говорил директор ИВиС ДВО РАН 3 августа. По данным МЧС по Камчатскому краю на 5 августа, «снижается сейсмическая активность в постройке».

Карымский

Карымская Сопка расположена в центральной части Восточного вулканического пояса на Камчатке. От действующего вулкана до берега Тихого океана всего около 30 километров. Ближайший населенный пункт — село Мильково в 90 километрах к северо-западу.

Карымский невысок 1486 метров. А вот диаметр его кальдеры, то есть котловины, достигает пяти километров.

Кратер постоянно выделяет горячие газы. За последние 100 лет было зафиксировано более 20 извержений Карымского вулкана, проявившихся как высокой, так и умеренной взрывной активностью.

Мутновский

Мутновский, или Мутновская Сопка — действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка. Удален от Петропавловска-Камчатского на 80 километров к югу.

Абсолютная высота составляет 2322 метра над уровнем моря. Состоит из нескольких конусов, слившихся в единый массив.

После землетрясения 30 июля ученые по спутниковым данным фиксируют термальную аномалию. Это явление свидетельствует о повышенной внутренней активности, вулкану присвоен желтый код опасности. Проведение точного сейсмического мониторинга самого Мутновского вулкана и точный прогноз его извержений сейчас не представляются возможными.