Более 100 российских городов оказались под угрозой исчезновения, за 10 лет численность населения в них сократилась на 314 тысяч человек, выяснили исследователи РАНхиГС.

Речь идет 129 малых российских городах, в которых проживает 3,4 миллиона человек. Основные причины запустения населенных пунктов — сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса, приводят «Известия» исследование РАНхиГС.

Наибольшее сокращение населения произошло в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах, а также периферийных городах депрессивных регионов.

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Процесс «сжатия» малых городов может проходить на протяжении жизни нескольких поколений, но эти процессы не всегда необратимы, пояснил заведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов.

По его словам, город может вернуть утраченные функции при появлении новых экономических стимулов. Например, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, инвестиционных проектов в сфере туризма или возрождения локального производства.