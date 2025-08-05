Южная часть полуострова Камчатка сместилась на юго-восток в результате землетрясения, произошедшего 30 июля, сообщил местный филиал Единой геофизической службы РАН.

«Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток», — говорится в сообщении службы.

На юге полуострова «максимальные косейсмические смещения» составили почти два метра, что сравнимо со смещениями после землетрясения 2011 года в Японии.

Фото: © Камчатский филиал филиал ФИЦ ЕГС РАН

Петропавловск-Камчатский, по словам сейсмологов, «сместился несколько скромнее». Насколько именно, не уточняется.

В ночь на 30 июля в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, магнитуда которого согласно разным оценкам достигала до 8,7. В результате были повреждены здания, волна цунами затопила прибрежные районы.