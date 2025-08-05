Врач объяснила вред привычки сидеть нога на ногу

Привычка часто сидеть нога на ногу может стать причиной серьезного вреда здоровью и привести к ряду заболеваний, в том числе варикозу и сколиозу, рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова.

«При длительном нахождении в позе «нога на ногу» ухудшается венозный кровоток в ногах, кровь застаивается. <…> Это приводит к отекам, онемению и болям в ногах. Все это может стать причиной ряда заболеваний, таких как варикозная болезнь и тромбоз вен нижних конечностей», — цитирует специалиста «Газета.ru».

Следствием сидения в такой позе становится изменение положения оси позвоночника по отношению к костям таза, от этого растет нагрузка на мышцы спины, в ней могут появиться боли, усилится сколиоз, ухудшиться состояние межпозвоночных дисков, появится и развиваться межпозвоночные грыжи, протрузии.

Также нарушается кровообращение и кровоснабжение органов малого таза, что может грозить развитием гинекологических заболеваний у женщин и снижением репродуктивной функции. Мужчины рискуют нарушением в репродуктивной сфере и повышенным риском развития заболеваний простаты.

Чтобы сохранить здоровье, врач советует соблюдать режим труда и отдыха. При сидячей работе делать короткие перерывы через каждые полчаса, а также выполнять минимальные упражнения на растяжку мышц ног, спины и шеи. Важно организовать удобное рабочее место, чтобы организм не испытывал лишние нагрузки.