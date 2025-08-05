Серийное производство трех полностью российских авиалайнеров: МС-21, Ил-114 и «Суперджет 100» — начнется в 2026 году, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Если говорить об МС-21, то более 70 систем и агрегатов произведены наши российские, импортозамещенные. В августе уже взлетит самолет полностью импортозамещенный. <…> И надеюсь, до конца 2026 года мы завершим сертификационные полеты и начнем серийно производить наши самолеты», — сказал Чемезов на видео, опубликованном в телеграм-канале правительства РФ.

По его словам, на заводе в Иркутске уже практически готовы 14 фюзеляжей и девять находятся в стадии доработки.

Аналогичная ситуация с SJ-100 и Ил-114. Они также полностью импортазамещены, и ожидается их производство в следующем году.

Чемезов особо отметил, что нет ни одной страны, которая полностью производила бы для себя комплектующие для самолетов. У Boeing и Airbus порядка девяти компаний-комплектаторов со всего мира. Мишустин ответил, что такая страна была — Советский Союз.

«Все ждут этих самолетов. Знаю, что корпорация старается сделать их аккуратно, надежно. В этом смысл. Без сомнения, все должно быть безопасно», — подчеркнул глава правительства.