Эксперт спрогнозировал курс рубля осенью

Курс рубля осенью может сместиться к уровню более 85 рублей за доллар, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

«Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Ослаблению национальной валюты будет способствовать сезонная активизация импорта, а также влияние вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов, пояснил Попов.

При этом он заверил, что поскольку отечественная финансовая и экономическая система уже доказала высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению, существенного ослабления национальной валюты не произойдет.