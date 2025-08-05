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Эксперт спрогнозировал курс рубля осенью

Источник:
«Прайм»
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Курс рубля осенью может сместиться к уровню более 85 рублей за доллар, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

«Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Ослаблению национальной валюты будет способствовать сезонная активизация импорта, а также влияние вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов, пояснил Попов.

При этом он заверил, что поскольку отечественная финансовая и экономическая система уже доказала высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению, существенного ослабления национальной валюты не произойдет.

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