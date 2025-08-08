Mafia: The Old Country выходит на консолях и ПК

Долгожданный релиз Mafia: The Old Country – четвертой части культовой криминальной саги в духе творений Марио Пьюзо («Крестный отец», «Последний дон») от студии Hangar 13 — состоится 8 августа. Игра стоит 50 долларов, что заметно ниже средней текущей стоимости AAA-проектов, за которые обычно просят 70 долларов.

Впервые в серии основной локацией игры стал не американский мегаполис, а живописная Сицилия начала XX века. Сюжет построен вокруг молодого шахтера Энцо Фавары, который присоединяется к мафиозной семье дона Торризи, чтобы подняться по криминальной иерархии.

Все основные слагаемые успеха предыдущих частей на месте: игроков ждут динамичные перестрелки, погони на автомобилях и лошадях, стелс-миссии, рукопашные бои, а также кинематографичные кат-сцены.

Разработчики неоднократно заявляли, что The Old Country станет возвращением к корням и по сюжету, атмосфере и продолжительности будет больше похожа на первые две части франшизы, нежели на третью с ее огромным открытым миром и откровенным копированием стиля GTA.

Игра доступна на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Заявлена полноценная локализация на русский язык, включая озвучку.

Оригинальная Mafia: The City of Lost Heaven вышла в 2002 году и получила высокие оценки от специализированных изданий, благодаря качественному сюжету и вниманию к деталям. В 2010 вышла вторая часть, в 2016-м – третья. В 2020 году вышел ремейк оригинальной игры с обновленной графикой и геймплеем.