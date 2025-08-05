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Продажи автомобилей в России выросли за месяц почти на 34%

Источник:
«Автостат»
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Продажи новых автомобилей в России выросли в июле относительно июня на 33,9%. Всего продано 120,6 тысячи автомобилей, сообщил «Автостат».

Это наибольший ежемесячный показатель в 2025 году. Ранее рекордный уровень зафиксировали в апреле, когда продали 102,1 тысячи автомобилей. В июне было реализовано 90,1 тысячи штук.

При этом в прошлом июле продажи составляли 136,2 тысячи машин, что на 11% больше. В целом за семь месяцев 2025 года продано 651 тысяч автомобилей. Рынок сократился на 24% относительно января-июля 2024 года. 

Наибольший спрос сохраняется на Lada (28,24 тысячи, +16,9%), на втором месте Chery (13,5 тысячи, +52,4%) и Haval (13,12 тысячи, +43%). В пятерку востребованных брендов вошли Geely и Changan. Среди моделей соперников опередили Lada Granta, Vesta и Haval Jolion, пишет «Коммерсант».

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