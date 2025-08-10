НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты дали прогноз, что будет с рублем в «роковой месяц»

Источник:
«Российская газета»
328 0

Август для рубля традиционно является сложным и даже «роковым» месяцем. Не исключением станет и этот год: российская валюта скорее ослабнет, чем укрепится, считают эксперты.

«В России август традиционно со времен девальвации рубля 1998 года имеет устойчивую нехорошую репутацию "рокового месяца" для российской валюты, да и история котировок пары доллар/рубль за 1998-2024 годы показала, что рубль в августе в течение 26 лет дешевел к доллару 20 раз, а укреплялся, нарушая эту "закономерность", всего шесть раз», — рассказала «Российской газете» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В каждом году, когда рубль в августе падал, причины для ослабления российской валюты были разными, но чаще всего они носили геополитический характер. «По нашему мнению, геополитические риски будут способствовать тому, что август 2025 года может еще раз подтвердить эту невыигрышную для российской валюты статистику», — добавила Мильчакова.

На август приходится пик отпусков, что влияет на рубль. Население обычно активнее закупает валюту под траты за рубежом, отметил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

Последний месяц лета часто оказывается сложным месяцем для российского рубля по совокупности сезонных факторов, указал аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. По его словам, помимо прочих факторов, можно назвать выплаты по внешнему корпоративному долгу и сезонный рост импорта.

«В перспективе августа мы ожидаем, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80-85,3 руб. за доллар США с постепенным движением в направлении верхней границы обозначенного диапазона», — спрогнозировал Ефанов.

Еще по теме
Россияне за полгода потратили на онлайн‑покупки 5 трлн рублей
Доля возвращенных жертвам мошенников денег упала почти до 5%
МЭР назвало нежелательным курс доллара ниже 75 рублей
Объем автокредитов в России упал за полгода почти вдвое
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Как кошки выбирают место для сна
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
Вице-президент Microsoft предрек скорую «смерть» мыши и клавиатуры
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев рассказал о боевиках из наркокартелей в рядах ВСУ
Украина и Европа потребовали от России прекращения огня
Российская ПВО за ночь сбила 121 украинский беспилотник
Эксперт перечислил направления наступления российских войск
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
52
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
35
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
27
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
22
Трамп заявил о желании выйти из конфликта на Украине
22
Лукашенко исключил поражение России на Украине