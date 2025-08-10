Эксперты дали прогноз, что будет с рублем в «роковой месяц»

Август для рубля традиционно является сложным и даже «роковым» месяцем. Не исключением станет и этот год: российская валюта скорее ослабнет, чем укрепится, считают эксперты.

«В России август традиционно со времен девальвации рубля 1998 года имеет устойчивую нехорошую репутацию "рокового месяца" для российской валюты, да и история котировок пары доллар/рубль за 1998-2024 годы показала, что рубль в августе в течение 26 лет дешевел к доллару 20 раз, а укреплялся, нарушая эту "закономерность", всего шесть раз», — рассказала «Российской газете» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В каждом году, когда рубль в августе падал, причины для ослабления российской валюты были разными, но чаще всего они носили геополитический характер. «По нашему мнению, геополитические риски будут способствовать тому, что август 2025 года может еще раз подтвердить эту невыигрышную для российской валюты статистику», — добавила Мильчакова.

На август приходится пик отпусков, что влияет на рубль. Население обычно активнее закупает валюту под траты за рубежом, отметил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

Последний месяц лета часто оказывается сложным месяцем для российского рубля по совокупности сезонных факторов, указал аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. По его словам, помимо прочих факторов, можно назвать выплаты по внешнему корпоративному долгу и сезонный рост импорта.

«В перспективе августа мы ожидаем, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80-85,3 руб. за доллар США с постепенным движением в направлении верхней границы обозначенного диапазона», — спрогнозировал Ефанов.