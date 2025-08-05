Видеоигры способны повысить IQ ребенка

Ученые из Германии, Нидерландов и Швеции установили связь между видеоиграми и повышением интеллектуальных способностей у детей. Исследование опубликовано в разделе «Научные отчеты» журнала Nature.

На первом этапе в исследовании приняли участие 9855 детей из США в возрасте 9-10 лет, которые в среднем проводили 2,5 часа в день за просмотром телевизора или онлайн-видео, 1 час за видеоиграми и полчаса за общением в интернете. Учение провели с детьми ряд психологических тестов для оценки общих когнитивных способностей, а спустя два года, повторили их, отобрав около 5000 участников первого этапа.

Выяснилось, что у тех из них, кто за это время проводил за видеоиграми больше времени, чем обычно, IQ вырос на 2,5 балла по сравнению со средним показателем. Рост IQ был выявлен по результатам тестов, включающих понимание прочитанного, визуально-пространственную обработку, а также заданий, ориентированных на память, гибкость мышления и самоконтроль.

В то же время просмотр телевизора и скроллинг соцсетей не оказали ни положительного, ни отрицательного влияния на интеллект.

Исследователи подчеркивают, что, хотя разница в когнитивных способностях детей была незначительной и недостаточна для доказательства причинно-следственной связи, она все же является примечательной.

«Наши результаты подтверждают утверждение, что время, проведенное перед экраном, в целом не ухудшает когнитивные способности детей, и что видеоигры на самом деле могут способствовать развитию интеллекта», — заявил принимавший участие в исследовании профессор кафедры нейронауки Каролинского института в Швеции Торкель Клингберг.