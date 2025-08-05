НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Видеоигры способны повысить IQ ребенка

Источник:
Nature
173 0
Дети играют в компьютерную игру на приставке
Фото: © freepik

Ученые из Германии, Нидерландов и Швеции установили связь между видеоиграми и повышением интеллектуальных способностей у детей. Исследование опубликовано в разделе «Научные отчеты» журнала Nature.

На первом этапе в исследовании приняли участие 9855 детей из США в возрасте 9-10 лет, которые в среднем проводили 2,5 часа в день за просмотром телевизора или онлайн-видео, 1 час за видеоиграми и полчаса за общением в интернете. Учение провели с детьми ряд психологических тестов для оценки общих когнитивных способностей, а спустя два года, повторили их, отобрав около 5000 участников первого этапа.

Выяснилось, что у тех из них, кто за это время проводил за видеоиграми больше времени, чем обычно, IQ вырос на 2,5 балла по сравнению со средним показателем. Рост IQ был выявлен по результатам тестов, включающих понимание прочитанного, визуально-пространственную обработку, а также заданий, ориентированных на память, гибкость мышления и самоконтроль.

В то же время просмотр телевизора и скроллинг соцсетей не оказали ни положительного, ни отрицательного влияния на интеллект.

Исследователи подчеркивают, что, хотя разница в когнитивных способностях детей была незначительной и недостаточна для доказательства причинно-следственной связи, она все же является примечательной.

«Наши результаты подтверждают утверждение, что время, проведенное перед экраном, в целом не ухудшает когнитивные способности детей, и что видеоигры на самом деле могут способствовать развитию интеллекта», — заявил принимавший участие в исследовании профессор кафедры нейронауки Каролинского института в Швеции Торкель Клингберг.

Еще по теме
2K уволила главу студии-разработчика новой части BioShock
Топ-10 игр для прохождения вдвоем
Ростелеком запустил онлайн-платформу для геймеров
Battlefield 6 выйдет без русского языка
смотреть все
Игры #Консоли #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
Корабль пришельцев или комета: к Земле летит объект 3I/ATLAS
Еще один автозавод в России перешел на четырехдневку
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Александр Петров 238315

Пусть Индия обвинит белый дом в финансировании войны на Украине. В эту игру можно играть вдвоём.

Nik3316

но не по Сеньке шапка у США на Китай бычить))))))))) и Китай понимает, что с ресурсами и поддержкой РФ,...

Nik3316

США закупает у России титан, уран, алюминий, удобрения, продукты питания...

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?