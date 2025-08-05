Девушке за видео на фоне горящей нефтебазы выписали максимальный штраф

Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей туристку из Нижнего Тагила, которая вместе друзьями записала и выложила в сеть видео на фоне горящей после атаки беспилотников нефтебазы в Сочи, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Видео, на котором две девушки и парень снимают себя на фоне горящей нефтебазы под трек рэпера Miyagi «Малиновый рассвет», разошлось по Сети. Позже они извинялись за этот поступок в полиции.

«Размещенная информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит, в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"», — говорится в решении суда.

Свой поступок девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения. Назначенный ей штраф в 30 тысяч рублей — верхняя планка наказания по соответствующей статье.