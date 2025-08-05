НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Девушке за видео на фоне горящей нефтебазы выписали максимальный штраф

Источник:
Sibnet.ru
320 3
Оштрафованная за видео на фоне горящей нефтебазы туристка
Фото: © объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей туристку из Нижнего Тагила, которая вместе друзьями записала и выложила в сеть видео на фоне горящей после атаки беспилотников нефтебазы в Сочи, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Видео, на котором две девушки и парень снимают себя на фоне горящей нефтебазы под трек рэпера Miyagi «Малиновый рассвет», разошлось по Сети. Позже они извинялись за этот поступок в полиции.

«Размещенная информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит, в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"», — говорится в решении суда.

Свой поступок девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения. Назначенный ей штраф в 30 тысяч рублей — верхняя планка наказания по соответствующей статье.

Еще по теме
Установлена причина падения Су-30 на жилой дом в Иркутске в 2022 году
Молодые люди извинились за видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере
Украинские дроны атаковали курортный Сочи
Как вести себя при землетрясении
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
Корабль пришельцев или комета: к Земле летит объект 3I/ATLAS
Еще один автозавод в России перешел на четырехдневку
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Александр Петров 238315

Пусть Индия обвинит белый дом в финансировании войны на Украине. В эту игру можно играть вдвоём.

Nik3316

но не по Сеньке шапка у США на Китай бычить))))))))) и Китай понимает, что с ресурсами и поддержкой РФ,...

Nik3316

США закупает у России титан, уран, алюминий, удобрения, продукты питания...

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?