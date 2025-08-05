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Индия ответила на нападки Запада по поводу закупок нефти у России

Источник:
Sibnet.ru
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Индия считает необоснованными нападки со стороны США и Евросоюза по поводу покупки нефти у России, заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

«Индия стала объектом нападок со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза за импорт нефти из России после начала конфликта на Украине. На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта», — отметил Джайсвал в соцсети Х.

В этой связи он подчеркнул, что Индия «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».

Джайсвал указал, что США «продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты».

«На этом фоне действия против Индии являются неоправданными и неразумными», — заключил представитель МИД Индии.

Индия — третий по величине импортер энергоносителей в мире. Она закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках.

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Топ комментариев

Александр Петров 238315

Пусть Индия обвинит белый дом в финансировании войны на Украине. В эту игру можно играть вдвоём.

Nik3316

но не по Сеньке шапка у США на Китай бычить))))))))) и Китай понимает, что с ресурсами и поддержкой РФ,...

Nik3316

США закупает у России титан, уран, алюминий, удобрения, продукты питания...

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?