Индия ответила на нападки Запада по поводу закупок нефти у России

Индия считает необоснованными нападки со стороны США и Евросоюза по поводу покупки нефти у России, заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

«Индия стала объектом нападок со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза за импорт нефти из России после начала конфликта на Украине. На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта», — отметил Джайсвал в соцсети Х.

В этой связи он подчеркнул, что Индия «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».

Джайсвал указал, что США «продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты».

«На этом фоне действия против Индии являются неоправданными и неразумными», — заключил представитель МИД Индии.

Индия — третий по величине импортер энергоносителей в мире. Она закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках.