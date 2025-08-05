Главу забайкальской организации «Своих не бросаем» обвинили в хищениях

Бывший министр строительства Забайкалья и глава местной организации «Своих не бросаем» Дмитрий Ватагин арестован по обвинению в мошенничестве при восстановлении соцобъектов в ДНР.

Управление СК РФ по Забайкальскому краю сообщило об обвинении в особо крупном мошенничестве исполнительного директора одной из региональных автономных некоммерческих организаций. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило об аресте Дмитрия Ватагина.

Собеседник агентства рассказал, что Ватагин занимался в ДНР восстановлением, в том числе, школ и детских садов. По данным следствия, в 2023 году экс-чиновник возглавил АНО «Своих не бросаем». Организация получила более 250 миллионов рублей субсидии на восстановление соцобъектов в одном из регионов России.

АНО заключила договоры с компанией, которая не выполнила часть работ либо сделала их ненадлежащего качества. Обвиняемый, зная об этих недостатках, представил в правительство Забайкалья подложные документы о выполнении работ в полном объеме, что позволило компании получить более 30 миллионов рублей.

Дмитрий Ватагин пробыл на посту министра строительства региона несколько месяцев — его уволили после того, как суд приговорил чиновника к шести месяцам обязательных работ по делу о халатности. Прокурор края жаловался губернатору Александру Осипову на то, что Ватагин без основания выписал себе премий на 16,5 миллиона рублей.