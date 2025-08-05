Женщина претендует на наследство от мужчины через 50 лет

Жительница Новосибирска пытается получить наследство, оставленное мужчиной, с которым она познакомилась на курорте и не общалась 50 лет. Верховный суд РФ поддержал ее иск.

Женщине ранее отказывали в праве на наследство из-за истечения срока давности, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Истица познакомилась с мужчиной в студенческие годы на курорте, после короткого романа их общение прекратилось из-за вмешательства его матери. С тех пор они больше не виделись и не общались 50 лет.

Женщина не знала, что стала наследницей по завещанию, по которому ей полагались квартира, земельный участок, садовый дом и денежные счета.

Она обратилась в суд с иском к Департаменту городского имущества (ДГИ) Москвы, требуя восстановить ее право на наследство, поскольку она только что получила уведомление от нотариуса.

ДГИ обратился в суд со встречным иском о признании его права собственности на наследство. Суд иск удовлетворил. Но позже Верховный суд РФ согласился с тем, что женщина не знала о наследстве по независящим от нее обстоятельствам и отправил дело на новое рассмотрение.