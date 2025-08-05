НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Женщина претендует на наследство от мужчины через 50 лет

Источник:
РИА Новости
295 0

Жительница Новосибирска пытается получить наследство, оставленное мужчиной, с которым она познакомилась на курорте и не общалась 50 лет. Верховный суд РФ поддержал ее иск.  

Женщине ранее отказывали в праве на наследство из-за истечения срока давности, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы суда. 
Истица познакомилась с мужчиной в студенческие годы на курорте, после короткого романа их общение прекратилось из-за вмешательства его матери. С тех пор они больше не виделись и не общались 50 лет.

Женщина не знала, что стала наследницей по завещанию, по которому ей полагались квартира, земельный участок, садовый дом и денежные счета.
Она обратилась в суд с иском к Департаменту городского имущества (ДГИ) Москвы, требуя  восстановить ее право на наследство, поскольку она только что получила уведомление от нотариуса.

ДГИ обратился в суд со встречным иском о признании его права собственности на наследство. Суд иск удовлетворил. Но позже Верховный суд РФ согласился с тем, что женщина не знала о наследстве по независящим от нее обстоятельствам и отправил дело на новое рассмотрение.

Еще по теме
История светофора: от стрелок до зеленых человечков
Врач назвала три основные ошибки при мытье головы
Российские ученые установили европейское происхождение скифов
Почему некоторые цветы неприятно пахнут
смотреть все
Жизнь #Интересно #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
Корабль пришельцев или комета: к Земле летит объект 3I/ATLAS
Еще один автозавод в России перешел на четырехдневку
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Александр Петров 238315

Пусть Индия обвинит белый дом в финансировании войны на Украине. В эту игру можно играть вдвоём.

Nik3316

но не по Сеньке шапка у США на Китай бычить))))))))) и Китай понимает, что с ресурсами и поддержкой РФ,...

Nik3316

США закупает у России титан, уран, алюминий, удобрения, продукты питания...

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?