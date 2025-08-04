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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы России нанесли удар по военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением гиперзвукового оружия, сообщило Минобороны.

«Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ», — сказано в сообщении.

Как отметило российское военное ведомство, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Ночью 28 июля российские военные также нанесли удар «Кинжалами» по военному аэродрому, складу боеприпасов, ракет и комплектующих для производства беспилотников.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Оружие
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Топ комментариев

-2rist-

этот автомобиль его первая премия от СССР за хорошую агентурную работу!

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?

Andrey Bezz

Такая инфа вообще по идее нигде фигурировать не должна.Но сибнет всегда "все знает".😂

Egorka72

Захватили , молодцы....., а верещать об том зачем? Поспрошали и в расход,