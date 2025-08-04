Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением гиперзвукового оружия, сообщило Минобороны.

«Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ», — сказано в сообщении.

Как отметило российское военное ведомство, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Ночью 28 июля российские военные также нанесли удар «Кинжалами» по военному аэродрому, складу боеприпасов, ракет и комплектующих для производства беспилотников.