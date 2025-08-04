НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль отреагировал на угрозу Трампа атомными лодками

Источник:
РИА Новости
460 4

Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы американского лидера Дональда Трампа.

Президент США ранее заявил, что отправил две атомные подводные лодки «поближе к России».

«Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. <...> И считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой», — приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные на брифинге с журналистами.

Он отметил, что позиция России — «в ядерной войне не может быть победителя». «Вот это основной постулат, из которого мы исходим», — сказал Песков.

В тоже время, по его мнению, нельзя говорить о какой-то эскалации между Россией и США. «В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс», — подчеркнул представитель Кремля.

Еще по теме
Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине
Евросоюз потерял от разрыва с Россией более €1 трлн
Президент Бразилии заявил, что его страна уже не зависит от США
Трамп отправит своего спецпосланника в Россию 6‑7 августа
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
Мемуары Навального стали экстремистским материалом
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
Корабль пришельцев или комета: к Земле летит объект 3I/ATLAS
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

-2rist-

этот автомобиль его первая премия от СССР за хорошую агентурную работу!

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?

Andrey Bezz

Такая инфа вообще по идее нигде фигурировать не должна.Но сибнет всегда "все знает".😂

Egorka72

Захватили , молодцы....., а верещать об том зачем? Поспрошали и в расход,