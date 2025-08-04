Кремль отреагировал на угрозу Трампа атомными лодками

Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы американского лидера Дональда Трампа.

Президент США ранее заявил, что отправил две атомные подводные лодки «поближе к России».

«Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. <...> И считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой», — приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные на брифинге с журналистами.

Он отметил, что позиция России — «в ядерной войне не может быть победителя». «Вот это основной постулат, из которого мы исходим», — сказал Песков.

В тоже время, по его мнению, нельзя говорить о какой-то эскалации между Россией и США. «В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс», — подчеркнул представитель Кремля.