Врач назвала три основные ошибки при мытье головы

Намыливание всей длины волос вместе с корнями и использование очень горячей воды может привести к сухости рассказала врач Айна Салом.

Наносить шампунь на всю длину волос врач считает ошибкой, достаточно нанести средство на кожу головы, пишет издание Vanitatis со ссылкой на специалиста. А волосы эффективно очищаются за счет пены, стекающей при ополаскивании.

Сухость и ломкость может спровоцировать слишком горячая вода. Перегрев приводит к повреждению структуры волос и может сделать их хрупкими. Также высокая теспература способствует стимуляции сальных желез и активному выделению себума маслянистого кожного секрета. Это сократит время свежести волос.

Третья ошибка — это невнимательное отношение к ополаскиванию. Остатки шампуня и других средств для ухода на коже способны вызвать раздражение и зуд.