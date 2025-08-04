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Врач назвала три основные ошибки при мытье головы

Источник:
Vanitatis
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Намыливание всей длины волос вместе с корнями и использование очень горячей воды может привести к сухости рассказала врач Айна Салом.

Наносить шампунь на всю длину волос врач считает ошибкой, достаточно нанести средство на кожу головы, пишет издание Vanitatis со ссылкой на специалиста. А волосы эффективно очищаются за счет пены, стекающей при ополаскивании.

Сухость и ломкость может спровоцировать слишком горячая вода. Перегрев приводит к повреждению структуры волос и может сделать их хрупкими. Также высокая теспература способствует стимуляции сальных желез и активному выделению себума маслянистого кожного секрета. Это сократит время свежести волос.

Третья ошибка — это невнимательное отношение к ополаскиванию. Остатки шампуня и других средств для ухода на коже способны вызвать раздражение и зуд.

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Наука #Интересно #Здоровье
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Топ комментариев

-2rist-

этот автомобиль его первая премия от СССР за хорошую агентурную работу!

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?

Andrey Bezz

Такая инфа вообще по идее нигде фигурировать не должна.Но сибнет всегда "все знает".😂

Egorka72

Захватили , молодцы....., а верещать об том зачем? Поспрошали и в расход,