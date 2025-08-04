Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым

Глава Чечни Рамзан Кадыров сильно похудел — это видно на видео, которые он публикует в социальных сетях.

Кадыров в понедельник опубликовал в телеграм-канале видео со стройплощадки в Грозном, где возводят комплекс правительственных зданий. Его сопровождал старший сын Ахмат, занимающий пост министра спорта Чечни.

Три дня назад в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни разместил видео, на котором он занимается на велотренажере.

Сообщения о тяжелой болезни Кадырова стали регулярно появляться после начала военной операции на Украине, особенно когда он на некоторое время пропадал из публичного поля. В конце июля появились слухи, что Кадыров едва не утонул во время отдыха в турецком Бодруме.