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Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров на строительстве комплекса правительственных зданий в Грозном
Фото: © Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сильно похудел — это видно на видео, которые он публикует в социальных сетях.

Кадыров в понедельник опубликовал в телеграм-канале видео со стройплощадки в Грозном, где возводят комплекс правительственных зданий. Его сопровождал старший сын Ахмат, занимающий пост министра спорта Чечни.

Три дня назад в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни разместил видео, на котором он занимается на велотренажере.

Сообщения о тяжелой болезни Кадырова стали регулярно появляться после начала военной операции на Украине, особенно когда он на некоторое время пропадал из публичного поля. В конце июля появились слухи, что Кадыров едва не утонул во время отдыха в турецком Бодруме.

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Топ комментариев

Александр Петров 238315

Пусть Индия обвинит белый дом в финансировании войны на Украине. В эту игру можно играть вдвоём.

Nik3316

США закупает у России титан, уран, алюминий, удобрения, продукты питания...

Nik3316

но не по Сеньке шапка у США на Китай бычить))))))))) и Китай понимает, что с ресурсами и поддержкой РФ,...

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?