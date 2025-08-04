Число выданных потребкредитов за год сократилось в 2 раза

Количество выданных потребительских кредитов в России за год сократилось в 2,1 раза, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В июне 2025 года россияне взяли 1,38 миллиона потребкредитов, что на 51,7% меньше, чем годом ранее — в июне 2024-го было выдано 2,85 миллиона таких займов. При этом относительно мая текущего года наблюдается рост выдачи потребкредитов на 4,3%.

Лидером среди российский регионов по объему выданных потребкредитов в июне стала Москва (93,3 тысячи займов), на втором месте Московская области (82,2 тысячи), на третьем – Краснодарский край (56,4 тысячи).

«Стоит отметить, что с конца 2024 года темпы потребкредитования, в целом, остаются примерно на одном уровне (1,2-1,4 миллионов единиц в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации», – цитирует пресс-служба НБКИ директора по маркетингу Алексея Волкова.

Он отметил, что одной из причин увеличения количества выданных в июне кредитов наличными стала корректировка банками своих ставок в сторону уменьшения – средняя полная стоимость кредита по таким видам займов в начале лета снизилась на 1,8%.

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Потребительский кредит — вид займа, предоставляемый банками физическим лицам на личные нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Он может быть использован для покупки товаров, оплаты услуг, ремонта, лечения, образования и других целей.